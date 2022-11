Pim Lakay schrijft dichtbundel over 80 jaar leven vanuit vogelperspectief

Tongeren

Zopas stelde Pim Lakay zijn dichtbundel Avondzon voor in de bovenzalen van café Au Phare. Het is zijn negende publicatie en zijn vierde dichtbundel. “Hier sta ik dan, in de avondzon van mijn leven, als een blij man van 80 jaar, met 80 nieuwe gedichten”, zo klonk het bij Lakay. “Ik heb er twee jaar aan geschreven, sinds de lockdown in 2019. Ik ben genuanceerd blij. Minder blij over de kleine mankementen, maar dankzij pilletjes gaat het weer. Je moet content zijn met wat je hebt. Ik beschrijf mijn 80 jaar vanuit vogelperspectief, als een grote kleurrijke vogel. Frieda is tijdens mijn studies aan de unief in mijn leven gekomen en ze is er nog. Deze dichtbundel gaat over de schemering van de zon op mijn grijze haren, over alle facetten van mijn leven.” Het boek is te koop aan 10 euro. (diro)