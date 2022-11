Gezellig winterfeest bij Ferm Riemst-Heukelom

Op woensdag 23 november waren 73dames en eredeken Lemmens present voor een gezellig samen-zijn met een hartige hap en drankje in het Paenhuys in Riemst. Zwart en oranje was de dresscode. De stemming was meteen gezet. Na een korte bezinnende intro en een gebed toverden de bestuursleden een rijke vidéschotel op tafel, gevolgd door een schijfje ijstaart, koffie en wat zoets. Tussendoor werden enkele kranige 90-jarigen in de bloemetjes gezet en werden de nieuwkomers voorgesteld. Enkele dames prikkelden de lachspieren met hun sketch 'vader in verwachting'.De fraaie bloemstukjes op tafel, gemaakt door enkele bestuursleden gingen vlot de deur uit. De opbrengst van de verkoop van een zakje speculoos en de bloemstukjes was integraal voor de strijd tegen kanker.