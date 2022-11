Nicole Kidman verrast Hugh Jackman en Broadway-publiek tijdens veiling voor goed doel met enorm bod

Nicole Kidman heeft zich zaterdag van haar gulste kant laten zien in het Winter Garden Theatre op Broadway. Na een voorstelling van The music man met Hugh Jackman, werd de hoed van de acteur geveild voor non-profitorganisatie Broadway Cares. Toen het hoogste bod op 19.000 dollar stond, liet de actrice plots van zich horen met een enorme verrassing: “Ik bied 100.000 dollar!”

Zowel het publiek als Jackman zelf was stomverbaasd door het voorval. Aan het podium kreeg Kidman ook even het woord. “Ik hou van jou, ik hou van Broadway en ik hou van wat Broadway Cares doet”, vertelde ze. “Deze show was fantastisch.”

Kidman en Jackman zijn al tientallen jaren goed bevriend. “De generositeit en liefde die van Nicole Kidman uitgaat, maakt me sprakeloos”, reageerde de acteur op sociale media. “Bedankt Nic voor je vriendschap en steun!”

(kmlo)