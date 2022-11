Raad van State ziet geen contractbreuk in Vlaamse knip groenestroomcertificaten

De Raad van State ziet geen contractbreuk in de plannen van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir om te snoeien in de toekomstige groenestroomcertificaten voor grote investeerders in zonnepanelen. Dat blijkt dinsdag uit een advies waarmee de N-VA-minister zelf naar buiten komt.

De Vlaamse regering besliste in februari dat ze de komende tien jaar 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten gaat uitbetalen aan grote investeerders. De regering wil de uitbetaling stopzetten voor zo’n 1.200 installaties van ongeveer tweehonderd investeerders. Het gaat om installaties van voor 2013, waarvan de groenestroomcertificaten nog niet gekoppeld zijn aan de energieprijs. Vlaanderen wil op die manier de energiefactuur van de burgers en de kleine bedrijven verlichten.

Voor het bewuste decreet van kracht kan worden, wilde de Vlaamse regering advies inwinnen bij de Raad van State. Die zegt nu in een advies dat het geen contractbreuk ziet in het ontwerpdecreet. In datzelfde advies zegt de Raad bovendien dat het huidige systeem gepaard gaat met staatssteun en dat overcompensatie dan verboden is, aldus nog minister Demir.

“Het is van onschatbare waarde dat de Raad van State iedereen terugfluit die ons ontwerpdecreet contractbreuk en een aanslag op de rechtszekerheid noemde”, zegt Demir. “De Raad van State zegt het tegendeel. Onze ingreep is niet enkel verantwoord ten aanzien van alle gezinnen en alleenstaanden, het is ook in lijn met het vertrouwensbeginsel.”