En nu, Gianni Infantino? FIFA-baas sprak in Europees Parlement over 3 doden, Qatarese bobo stelt dodentol WK nu bij naar “400 à 500”

FIFA-baas Gianni Infantino zei in januari in het Europees Parlement dat er slechts drie doden waren gevallen bij de bouw van de WK-stadions, maar Hassan Al-Thawadi, chef van de Qatarese WK-organisatie, geeft nu in een interview met de Britse mediafiguur Piers Morgan toe dat er bij bouwwerken in functie van het WK “naar schatting rond de 400, ergens tussen de 400 en 500” doden zijn gevallen. Mensenrechtenorganisaties en journalisten die begaan zijn met mensenrechten, noemen nét dat het probleem: er zijn zelfs geen betrouwbare cijfers. Intussen wordt er met definities, nuances en cohorten gegoocheld om bepaalde aantallen te rechtvaardigden of zich in te dekken.

Als je afgaat op de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, kun je je afvragen wat het probleem is. Het aantal doden die volgens hem vielen bij de bouw van de WK-stadions? Drie. Hij noemde dat getal eind januari van dit jaar in het Europees Parlement, zonder enig voorbehoud of zonder aan te geven dat de totale dodentol van het WK wel eens hoger zou kunnen zijn.

“Ik wil bepaalde zaken rechtzetten”, zei Infantino toen. “Ik kan accepteren dat het van bepaalde media komt, maar als ik hier vandaag hoor dat er 6.500 doden zijn gevallen bij de bouw van voetbalstadions in Qatar, dan is dat eenvoudigweg onjuist. Het echte cijfer zijn drie doden. Dat zijn er nog steeds te veel, maar tussen 6.500 en 3 is er een groot verschil.”

Het getal 3 dat Infantino zo stellig naar voor bracht, is nu door baas van de WK-organisatie zelf bijgesteld. Infantino dekt zich later in door te stellen dat hij geen zicht had op de doden bij “andere werken” in Qatar.

Gianni Infantino haalde aan de vooravond van het WK keihard uit naar het Westen: “Europa zou zich moeten excuseren voor alles wat de voorbije 3.000 jaar gebeurd is voor het morele lessen geeft.” — © AP

“Wat is het realistische totaal van migrantenarbeiders die zijn gestorven bij alle werken die te maken hebben met het WK in zijn geheel?”, vroeg de Britse mediafiguur Piers Morgan nu aan Hassan Al-Thawadi, de baas van de Qatarese WK-organisatie.

“De schatting is rond de 400. Tussen de 400 en 500, over het exacte getal wordt gediscussieerd”, aldus Hassan Al-Thawadi. “Elke dode is er een te veel, maar ieder jaar gaan de gezondheids- en veiligheidsstandaarden op de werven erop vooruit. Tenminste op onze werven. We hebben bijvoorbeeld vakbonden. Er moesten verbeteringen plaatsvinden, maar dat wisten we toen het WK aan Qatar werd toegekend. Niet omwille van het WK, maar omwille van onze eigen waarden. Het WK werkte als een katalysator. Zelfs onze grootste critici zien ons vandaag als een voorbeeld in de regio.”

Hassan Al-Thawadi. — © EPA

Britse kranten kwamen met cijfers die in de duizenden liepen. Maar zij baseerden zich op getallen van arbeiders die niet levend terugkeerden uit Qatar zonder dat de exacte doodsoorzaak was bepaald. Waren ze gestorven door onveilige situaties op de werven, als gevolg van gebrekkige levensomstandigheden of ging het om een volkomen natuurlijke doodsoorzaak?

Een ander probleem bij de tellingen: welke arbeiders worden bedoeld? Enkel zij die aan een stadion werkten? Of ook arbeiders die aan hotels en randinfrastructuur in functie van het WK werkten? En wat valt dan onder WK-infrastructuur?

The Guardian kwam aan 6.500 dode migrantenarbeiders sinds de toekenning van het WK. De Britse kwaliteitskrant schreef zelfs dat het echte aantal veel hoger ligt, aangezien ze slechts cijfers van vijf landen hadden: India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka en Pakistan. Van belangrijke leveranciers van arbeiders, zoals de Filipijnen en Kenia, hadden ze geen cijfers. The Guardian gaf toe dat het om alle arbeiders ging, ook zij op niet-WK werven werkten.

Gianni Infantino zou zich nog kunnen verschuilen achter het feit dat hij het over de WK-stadions zelf had en Hassan Al-Thawadi ruimer rekende, maar om Infantino’s eigen woorden te parafraseren: als je vindt dat elk mensenleven telt, is het verschil tussen 3 en 400 wel erg groot.