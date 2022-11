Lummen

Voor de derde keer in enkele maanden tijd is er een ongeval op het kruispunt van de Brem-, Spreeuwen-, Rooster- en Spreeuwenstraat gebeurd. Het is een kruispunt met voorrang aan rechts met slechts twee geschilderde wegmarkeringen op de weg van Genenbos richting Laren. Een bestuurder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. klu

