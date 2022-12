Sarah Hertens, de Hasseltse relatietherapeut van ‘Blind getrouwd’: “Ik vond mijn nieuwe partner op Tinder”

Blind getrouwd zit erop, maar in haar eigen praktijk gaat het werk van de Hasseltse relatietherapeut Sarah Hertens (47) onverminderd voort. En het zijn niet alleen haar cliënten die wel eens met de liefde worstelen: “Toen mijn huwelijk in het slop zat en ik nog niet de moed had gehad om weg te gaan, zei ik regelmatig tegen mezelf: ‘Wat zit je de mensen nu theorieën te verkondigen terwijl je ze zelf niet toepast?’”