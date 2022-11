Deel van luchthaven Schiphol afgezet nadat man zegt dat hij gevaarlijke stoffen bij zich heeft

Een deel van de Amsterdamse luchthaven Schiphol is momenteel afgezet door een verdachte situatie. Dat meldt de NOS. Een man zou er gezegd hebben dat hij gevaarlijke stoffen bij zich had. Een gespecialiseerd team is de situatie aan het onderzoeken.

Men neemt het zekere voor het onzekere in Schiphol. Een deel van de centrale hal is afgezet en ook de hulpdiensten zijn opgeroepen. De situatie wordt nog onderzocht. Het is niet duidelijk of de man is aangehouden of niet.