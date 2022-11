Voor elk wat wils op jobbeurs Genk in C-Mine

Wat hebben Greenyard, Soenen Golfkarton, H.Essers, ASAP, Familiehulp, Aldi, Profel, Bright Plus, TotalEnergies, Lidl, Stad Bilzen, Scania, Alro en Puratos met elkaar gemeen?

Al deze werkgevers zijn, samen met nog vele andere, op 2 december 2022 aanwezig in Genk op de jobbeurs in C-Mine. Ze hebben met zijn allen honderden openstaande jobs, onder meer in administratie, retail, customer service, finance, engineering, communicatie, hr, zorg, techniek, logistiek en bouw.

Gratis carrièreadvies, foto én massage

Veel jobs dus, en enthousiaste standhouders, maar daarnaast zorgt zo’n jobbeurs ook voor de nodige extra’s. Heb je geen idee welke job bij jouw profiel past? Is het tijd voor een carrièreswitch? Of wens je een CV analyse? Stel je meest prangende carrièrevragen dan aan carrièrecoaches Mieke Meynen & Patsy Kerkhofs van M&M Talent Coaching. "Je vindt hen op de Jobat stand en je kan vooraf al een gratis afspraak met hen regelen", informeert Karen Bulterys, event marketeer bij Jobat.

"Bovendien is er op de jobbeurs in Genk ook een huisfotograaf present, die van alle aanwezigen die dat wensen een gratis foto maakt, die kan dienen als profielfoto op je cv. En ten slotte kan je tussendoor terecht bij massagetherapeut Luc Motmans voor een ontspannende massage. Je ziet, onze jobbeurzen draaien om veel meer dan puur solliciteren!"

Enkele standhouders aan het woord

We vroegen een drietal werkgevers/standhouders waarom je zeker welkom bent voor een bezoek aan hun stand op de jobbeurs in Genk.

“Bij Greenyard Prepared in Bree ontwikkel je jouw talent binnen een toonaangevend voedingsbedrijf. Samen bouwen we aan een gezondere toekomst. In een afwisselende omgeving werk je aan innovatieve manieren om gezonde voeding te verwerken, te verpakken en te verspreiden”, aldus Atie Maessen, HR Talent Officer bij Greenyard Prepared Belgium.

Ze haalt ook een aantal ‘vitamines voor een boeiende carrière bij Greenyard’ aan, zoals snel kans op een vast contract, gegarandeerde werkzekerheid en continu bijleren.

“Als een van Limburgs grootste ondernemingen blijft H.Essers professionaliseren, innoveren en uitbreiden, zowel nationaal als ver over de landsgrenzen. Groeien kan je niet alleen, en daarom gaan we elke dag op zoek naar (jouw) talent. Want samen “we make it transpossible”. We kijken ernaar uit jou te mogen verwelkomen op onze beursstand”, stelt Hanne Voets, team manager talent acquisition bij H.Essers.

“In Sint-Trudo staan we dicht bij de patiënt én dicht bij elkaar. Met onze mensgerichte aanpak garanderen wij de beste zorg voor onze patiënten. En met korte communicatielijnen en een warme werksfeer creëren we samen een toegankelijk en open ziekenhuis voor onze medewerkers. Wil je ontdekken hoe ook jij gelukkiger kan werken? Kom dan zeker langs op onze beursstand tijdens de jobbeurs van Jobat”, aldus Karen Vossen, HR Business partner bij Sint-Trudo Ziekenhuis.

Jobbeurs Genk

Vrijdag 2 december 2022 van 13u tot 18u

C-Mine 10 te 3600 Genk

Meer info en gratis inschrijven via www.jobat.be

Bron: Jobat.be