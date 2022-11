Clarence Gilyard (66), bekend van ‘Walker, Texas Ranger’ en ‘Die Hard’, overleden

De Amerikaanse acteur Clarence Gilyard (66) is gisteren onverwacht overleden. Gilyard is vooral bekend door zijn rollen in Walker, Texas Ranger en Top Gun. De doodsoorzaak is niet bekengemaakt.

Het was de University of Nevada, waar Gilyard film- en theaterdocent was, die het nieuws bekendmaakte. De 66-jarige acteur is vooral bekend van actiefilms als Die Hard en Top Gun. Als Ranger James Trivette was hij ook een vast personage in de films en reeksen van Walker, Texas Ranger.

Gilyard focuste de laatste jaren vooral op zijn job als universiteitsdocent. “Zijn studenten waren diep door hem geïnspireerd. Hij had veel talenten en stond op de universiteit bekend door zijn toewijding bij het lesgeven”, luidt het in een statement van de universiteit. De acteur laat zijn vrouw Elena en zes kinderen achter.