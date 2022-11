Stoltenberg wil meer NAVO-steun omdat Poetin winter als wapen gebruikt

De NAVO moet Oekraïne blijven steunen omdat de Russische president Vladimir Poetin de winter als wapen inzet in zijn oorlog in Oekraïne. “Dit veroorzaakt heel wat leed aan het Oekraïense volk”, aldus NAVO-baas Jens Stoltenberg in het Roemeense Boekarest. Hij vreest meer Russische aanvallen.

Volgens Stoltenberg slaagt Poetin voorlopig niet in zijn opzet in Oekraïne. “Hij reageert met meer brutaliteit, aanvallen op gasinfrastructuur, elektriciteitsleidingen en probeert de Oekraïners water, elektriciteit, licht en verwarming te ontnemen”, aldus de secretaris-generaal.

Aangezien Poetin de winter als een wapen inzet, moeten de NAVO-landen Oekraïne blijven steunen, klonk het. Stoltenberg herhaalde nog eens dat de bondgenoten al “ongeziene steun aan Oekraïne” leveren en dat zullen blijven doen. Ook door hen te helpen “hun gas- en elektriciteitsinfrastructuur te heropbouwen en door te blijven luchtafweersystemen te leveren”.

“We kunnen ons aan meer aanvallen verwachten”, zei hij ook, bij zijn aankomst aan het Roemeense parlement. Daar vindt dinsdag en woensdag een vergadering van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken plaats.

In een eerdere toespraak op een forum in Boekarest dinsdagochtend erkende Stoltenberg ook dat de oorlog moeilijke tijden voor de rest van Europa en vele andere gebieden in de wereld veroorzaakt, met een “pijnlijke crisis voor de kost van levensonderhoud”. “Inderdaad, we betalen allemaal een prijs voor de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Maar de prijs die wij betalen, is met geld. De Oekraïners betalen met bloed. Als we Poetin laten winnen, zullen we allemaal een veel hogere prijs betalen, voor vele jaren in de toekomst”, waarschuwde hij.