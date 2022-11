Man raakt gewond nadat hij in Kortenberg losgebroken paard aanrijdt: dier moeten worden ingeslapen . — © ROBtv

Kortenberg

In Kortenberg is een bestuurder vanochtend gewond geraakt nadat hij een losgebroken paard aanreed. De man is overgebracht naar het UZ Leuven. Ook het paard raakte zwaargewond. Voor hem kon geen hulp meer baten, een dierenarts heeft het dier ter plaatse laten inslapen.