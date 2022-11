Tussen 400 en 500 gastarbeiders gestorven, zegt WK-organisator

Tussen de 400 en 500 gastarbeiders zijn gestorven bij hun werk voor het WK voetbal in Qatar. Dat heeft de secretaris-generaal van het organisatiecomité Hassan Al-Thawadi verklaard in een interview met de Britse televisiezender Talk TV.

Volgens officiële rapporten stierven er 3 mensen op de bouwwerven voor de stations en nog eens 37 anderen bij niet-werkgerelateerde omstandigheden. Begin 2021 pakte de Britse krant The Guardian echter uit met een rapport waarin sprake is van meer dan 6.500 overleden gastarbeiders sinds het WK van 2022 werd toegewezen aan Qatar tien jaar geleden. Qatar heeft dat cijfer altijd ontkend.

“De schatting is rond 400 (doden), tussen de 400 en 500”, verklaarde Al-Thawadi. “Ik heb het exacte getal niet, dat is iets waarover gediscussieerd wordt. Een dode is een dode te veel, dat is klaar en duidelijk.”

Al-Thawadi verwees opnieuw naar de hervormingen die de afgelopen jaren de omstandigheden voor de werknemers op de WK-bouwplaatsen in het emiraat zouden hebben verbeterd. “Ik denk dat de gezondheids- en veiligheidsnormen op de locaties elk jaar beter worden, althans op onze locaties. De WK-terreinen waarvoor wij verantwoordelijk waren, zijn zeker in die mate verbeterd dat de vakbonden het werk en de verbeteringen op de WK-terreinen prijzen”, zei hij. “Het WK voetbal diende als vehikel, als versneller, als katalysator omdat we al snel beseften dat het in de schijnwerpers zou komen te staan.”

De organisator ging ook in op de vraag of Qatar een veilige plaats is voor mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. “Het is voor iedereen veilig om in Qatar te zijn, ja”, zei hij. “Vanuit onze positie, en mijn persoonlijke positie, hebben we altijd gezegd dat iedereen welkom is. Ook al zijn we het misschien niet eens over bepaalde dingen, iedereen is welkom.”