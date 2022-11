LIVE WK. Wie wint het beladen duel tussen Iran en de Verenigde Staten?

In groep B is alles nog mogelijk op de slotspeeldag van de groepsfase. Engeland staat voorlopig aan de leiding en kan zich met een zege of met een gelijkspel tegen Wales plaatsen. Afhankelijk van het doelpuntensaldo volstaat mogelijk zelfs een nederlaag voor The Three Lions.

Wales, de uitdager van Engeland op de slotspeeldag, moet winnen om nog kans te maken op de 1/8ste finales.

Iran is zeker van de knock-outfase van het WK als het wint tegen de VS. Ook voor de VS is het simpel: een zege tegen Iran volstaat. Beide ploegen zullen er dus vol voor gaan vandaag.