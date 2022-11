LIVE WK. Ecuador en Senegal strijden om plekje in achtste finales

Op de derde en laatste speeldag in groep A staan Ecuador en Senegal tegenover elkaar. Wie verzekert zich van een plekje in de achtste finales? Volg het hier live vanaf 16 uur.

Ecuador heeft een zege of een gelijkspel nodig om zeker te zijn van de volgende ronde. Als Qatar wint van Nederland, kan Ecuador zich nog plaatsen als het zelf wint van Senegal. Al lijkt dat scenario onwaarschijnlijk, want Qatar is echt wel het zwakke broertje in deze groep.

Senegal moet winnen tegen Ecuador om bij de eerste twee in groep A te eindigen. Al kan een gelijkspel ook volstaan als Qatar erin slaagt om Nederland te verschalken, maar nogmaals: dat scenario lijkt erg onwaarschijnlijk.