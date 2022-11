Mechelen huldigt legendarische voetbalcommentator Rik De Saedeleer met plein

In Mechelen is dinsdag het Rik De Saedeleerplein officieel ingehuldigd. Het pleintje op de nieuwe Keerdoksite kreeg de naam van de iconische voetballer en commentator die tot ver buiten de stadsgrenzen bekend was om zijn unieke verslaggeving voor de openbare omroep.

Het Rik De Saedeleerplein ligt aan de voet van de nieuwe parkeertoren op de Keerdoksite, op een steenworp van het stadion van Racing Mechelen. In die club speelde De Saedeleer van 1939 tot 1954. In 1957 maakte hij de overstap naar de commentaarcabine waar hij tot 1998 heel wat matchen op een unieke wijze van commentaar voorzag. “Rik speelde 122 wedstrijden voor Racing Mechelen in eerste klasse en maakte 55 goals, in tweede klasse speelde hij er 288 en maakte 155 doelpunten. Hij is echt een clubicoon”, zegt François De Keersmaeker, voormalig CEO van de Belgische voetbalbond en huidig voorzitter van Racing Mechelen.

“Daarna was hij veertig jaar commentator. Hij had een zeer herkenbare stem en was een unieke commentator. Doordat hij zelf voetballer was geweest, kon hij alles zeer technisch beschrijven. Maar hij zal vooral herinnerd worden door uitspraken als Gooooaaaal goal goal goal, Dag moeder, of Daar is ‘m.”

Uitzondering

Voor het Mechelse stadsbestuur was de keuze om een plein naar Rik De Saedeleer te vernoemen snel gemaakt. “We kiezen tegenwoordig vaak voor dames bij nieuwe straatnamen maar maken hier graag een uitzondering”, zegt schepen van Gebouwen, eigendommen en monumenten Koen Anciaux (Open Vld). “Hij was een Mechels icoon, we zijn er trots op want hij heeft veel voor Mechelen betekend.”

De dochters van De Saedeleer, An en Mia, zakten samen met enkele voormalige spelers van Racing Mechelen en voetbalkenners Carl Huybrechts en Mark Uyterhoeven af naar het nieuwe plein voor de inhuldiging. “We zijn er echt trots op dat onze vader deze eer krijgt, hij was een fiere Mechelaar en ook al woonde hij hier niet meer, hij is altijd Mechelaar gebleven.”