Bestuurster (56) overlijdt na frontale botsing met vrachtwagen in De Haan

Een 56-jarige vrouw is dinsdagochtend omgekomen na een verkeersongeval in Klemskerke (De Haan). Ze was op de Brugse Baan frontaal in botsing gekomen met een vrachtwagen. Ook de materiële schade is aanzienlijk. “De verklaringen moeten uitwijzen wat de oorzaak van het ongeval is”, zegt de lokale politie.

Het verkeersongeval in Klemskerke gebeurde rond 8 uur ’s ochtends. Waarom de vrachtwagen en personenwagen frontaal op elkaar inreden, is nog niet duidelijk. “De omstandigheden van het ongeval moeten onderzocht worden. De verklaringen van de betrokken partijen zullen daarbij moeten helpen”, zegt Dennis Goes, woordvoerder van lokale politie Bredene/De Haan.

De Brugse Baan, waar het ongeval plaatsvond, werd daarom in beide richtingen afgesloten. “Het gaat over een recht stuk niet ver van de rotonde aan Vijfwege.” Het vrouwelijke slachtoffer is 56 jaar oud en afkomstig uit Oostende. Zij werd in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd, maar overleed later aan haar verwondingen. “De plaats van het ongeval staat niet echt te boek als een gevaarlijk stuk”, zegt Goes.

Achter het stuur van de vrachtwagen zat een 32-jarige man. Hij was fel onder de indruk van de feiten, maar bleef ongedeerd. Ook de materiële ravage is groot: de wagen van het vrouwelijke slachtoffer is klaar voor de schroothoop. In de loop van de dag zal de Brugse Baan opnieuw vrijgegeven worden voor alle verkeer. Tot dan wordt het verkeer nog omgeleid.