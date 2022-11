Will Smith blikt opnieuw terug op Oscar-incident: “Ik ben gewoon doorgedraaid”

In de Amerikaanse talkshow ‘The daily show’ heeft Will Smith (54) teruggeblikt op het Oscar-incident tussen hem en Chris Rock. Daarbij gaf de acteur een klap aan Rock, nadat die grapte over het haarverlies van Smiths echtgenote. “Er zijn geen excuses voor, maar ik ben gewoon doorgedraaid.”

Met zijn nieuwe film Emancipation, over slavernij tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, loopt Will Smith weer volop in de kijker. Niet enkel om zijn acteerprestatie, maar ook om de beruchte Oscar-rel van begin dit jaar. Smith won de Oscar voor beste acteur, maar liet zich vooral opvallen door een handgemeen met komiek Chris Rock. Die maakte een grap over Smiths vrouw Jada Pinkett Smith en haar haarverlies, waarop Smith het podium opliep en Rock in het gezicht sloeg.

Smith is de komende tien jaar niet meer welkom op de Oscars, en hulde zich de afgelopen maanden in stilzwijgen. Tijdens verschillende interviews rond Emancipation kwam hij toch nog eens terug op het incident, ook in The daily show van talkshowhost en komiek Trevor Noah.

“Het was een verschrikkelijke avond”, aldus Smith. “De situatie is ingewikkeld, maar waar het op neerkomt, is dat ik de pedalen verloor. Ik worstelde op dat moment met verschillende zaken. Er stak een woede in me, die al even opgekropt zat. Plots was ik weer die kleine jongen die zag hoe zijn vader zijn moeder sloeg. Dat rechtvaardigt mijn gedrag natuurlijk niet.”

Smith vertelde ook over de rest van zijn Oscar-avond. “Toen ik thuis kwam, was mijn neefje van negen er. Hij was wakker gebleven om zijn oom Will te zien. We gingen naar de keuken en hij zat op mijn schoot. Terwijl hij mijn Oscar vasthield, vroeg hij: Oom Will, waarom heb je die man geslagen?” Tijdens het interview ging het ook nog over de impact op Smiths populariteit en de reacties van zijn fans. De acteur oogde emotioneel. “Er zijn geen excuses voor, ik ben gewoon doorgedraaid. Maar dat is niet wie ik wil zijn.”(dvg)