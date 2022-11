Harry Styles zet concert even stop wanneer acht fans flauwvallen in publiek: “We kunnen niet ademen” — © KameraOne

Harry Styles heeft een show in de Colombiaanse hoofdstad Bogota noodgedwongen moeten pauzeren. Door de enorme drukte in het Coliseo Live-stadion verloren acht personen het bewustzijn tijdens de show. Fans op de voorste rij werden zo hard tegen de omheining gedrukt dat ze de artiest om hulp riepen: “We kunnen niet ademen, we stikken.”