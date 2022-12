Onze weekendtips: trek naar het Hippe Sintfeest of ontdek Kerstmagie in een kasteel

Een magische wandeling vol vuur, jenevercocktails maken of sterren en planeten spotten: er zijn ook dit weekend heel wat boeiende activiteiten te beleven in jouw buurt.

Leer jenevercocktails maken

Gedaan met gin en vodka, want jenever is de nieuwe trend in cocktailland. Tijdens een cocktailworkshop in het Jenevermuseum in Hasselt leer je tips & tricks om de allerbeste cocktails en mocktails te bereiden. Tijdens de workshop maakt je de Fryns Basil Smash en de Paloma Fryns Premium, telkens met of zonder alcohol.

Op 4/12 om 14 uur in het Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19 in Hasselt. Je kan nog tickets reserveren op www.jenevermuseum.be

Kerstmarkt tegen lege brooddozen

Met de kerstperiode in aantocht denken we aan de mensen die het minder goed hebben. In ons land vertrekt één kind op de vier met een lege of een slecht gevulde brooddoos naar school. Daarom organiseert BNI Foundation in Bilzen een kerstmarkt waarvan de opbrengst naar het goede doel ‘lege brooddozen’ gaat. Er zijn een twintigtal standen, ook met eten en drinken, en kinderanimatie.

Op 3/12 van 14 tot 21 uur in de Blookstraat 14 in Bilzen. Info: https://bnifoundationbelgium.be

Sterren spotten

Tijdens de Nationale Sterrenkijkdagen leer je in de Cosmodrome in Genk alles over de planeten van ons zonnestelsel. Je leert er hoe je met een sterrenkaart kan werken. Daarna ga je zelf aan de slag en kan je met een telescoop naar de hemel turen om er de sterren én sommige planeten waar te nemen.

Op 3/12 vanaf 19 uur in Cosmodrome, Planetariumweg 19 in Genk. Info: www.kattevennen.be

Het Hippe Sintfeest

Sinterklaas komt naar De Stegel in Kinrooi. Hij viert daar samen met zijn hippe Pieten zijn verjaardag en wil een groot feest. Maar geraken de Pieten wel klaar? Misschien kan jij hen helpen tijdens de muzikale show voor het hele gezin.

Op 4/12 om 13 uur in GD De Stegel, Weertersteenweg 363 in Kinrooi. Info: www.facebook.com/events/3329197154067316

Help vogels de winter door

Samen met Limburgs Landschap ga je in Houthalen-Helchteren aan de slag om de vogels deze winter een handje, of liever vleugeltje, te helpen. Je maakt samen vetbollen, pindasnoeren en een vogelpizza om deze winter in de tuin of op je balkon te hangen.

Op 4/12 om 14 uur in Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 in Houthalen. Info: www.limburgs-landschap.be

Ontdek het bos in winterslaap

Wat gebeurt er in het bos in de winter? Egels, kikkers en vleermuizen zijn in winterslaap. Ook bomen en planten besparen tijdens de koude wintermaanden energie door een soort van winterslaap te houden. Als je goed oplet, is er nog veel te ontdekken in het bos. Een gids neemt je in Beringen mee op sleeptouw en toont je dingen die je anders niet waren opgevallen.

Op 4/12 om 14 uur in Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen. Info: www.dewatersnip.be

Laat je betoveren door vuur

In het Barrierspark in Lommel kan je deelnemen aan een magische wandeling. Onderweg beleef je een groots licht- en vuurspektakel en word je betoverd door kleine en gezellige opvoeringen. De vuurartiesten staan klaar om je de bewegende vuurcirkels in het park te tonen. Elk half uur start er een nieuwe wandeling.

Op 9/12 vanaf 17 uur in het Barrierspark, Vaartstraat in Lommel. Info: www.lommel.be

Geniet van een exclusief diner onder de sterren

Het concept ‘Under the Stars’ strijkt vanaf 8 december neer in Heusden-Zolder. In Watt 17 worden dertien doorzichtige domes geplaatst waarin je met een blik op het statige gebouw kan genieten van een vijfgangendiner. Je kan kiezen voor een romantische dome voor twee personen, of je dineert met vrienden en familie in een dome van drie tot acht personen.

Van 8/12 t.e.m. 8/1 in Watt 17, Koeltorenlaan 9 in Heusden-Zolder. Info & reserveren: www.underthestars.be

Kerstmagie in het kasteel

De poorten van het Kasteel van Duras in Sint-Truiden gaan opnieuw open voor een magische en interactieve theaterwandeling. ‘Kerstmagie op zijn kop’, is een gloednieuw, spannend verhaal van regisseur Luc Stevens. Fantastische lichteffecten, prachtige muziek en live acteurs zullen je de weg tonen doorheen een sprookjesachtig kerstkasteel.

Van 3 t.e.m. 23/12. Kasteel van Duras, Park 1 in Sint-Truiden. Tickets: 15,95 of 17,50 euro. Kinderen jonger dan 5: gratis. Info & tickets via www.kerstmagie.be

Jenevertour door Hasselt

De Freetour gidsen Hasselt nemen je mee op pad door de verlichte binnenstad. Onderweg vertellen ze meer over de geschiedenis van de Hasseltse jenever. Erna wordt natuurlijk een jeneverke gedronken. De Freetours zijn een initiatief van drie vrienden die vonden dat Hasselt, net als op vele plaatsen in de wereld, Freetour gidsen kon gebruiken. Ze organiseren ondertussen verschillende wandelingen in de stad.

Op 9 en 10/12 telkens om 19 uur op de Grote Markt in Hasselt. Inschrijven: hasseltguides@gmail.com

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 3 december

Voorleeshalfuurtje

Hou je van verhalen? Kom dan naar het voorleeshalfuurtje waar vrijwilligers voorlezen uit spannende, grappige en avontuurlijke boeken.

Bibliotheek, Dorpsstraat 2 in Bocholt.

Van 10.30 tot 11 uur

Basistarief: Gratis

Zaterdag 3 december

Plantenverkoop

Natuurpunt organiseert een plantenverkoop. Help de natuur en zet een plant van hier in je tuin.

August Vermeylenlaan 14 in Heusden-Zolder.

Van 9.30 tot 12 uur

Zaterdag 3 december

Boekenfestijn

Live radio-uitzending met Radio Benelux waar er verschillende interviews met boeiende auteurs uit de regio plaatsvinden. Kom kennismaken met de verschillende schrijvers en hun boeken.

Stedelijke Bibliotheek, Graaf Van Loonstraat 2 in Beringen.

Van 10 tot 13 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 3 december

Klaasje Sinterklaas en de pakjesboot

Voor kinderen van 3 tot 5 jaar wordt er voorgelezen uit het sinterklaasboek en daarna knutsel je samen een pakjesboot.

Clavis Conceptwinkels, Herkenrodeabdij 4b in Hasselt.

Van 15 tot 17 uur

Basistarief: 5 euro

THEATER

Zaterdag 3 december

De Kleren van de Sint

Een interactieve voorstelling met zang, theater en zintuiglijke beleving over de Sint die zijn kledij kwijt is.

’t Paenhuys, Paenhuysstraat 11 in Riemst.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

Zaterdag 3 december

Ik ben mijn straat

Mokhallad Rasem en Jessa Wildemeersch keren elk voor zich terug naar de straat uit hun kindertijd. Huis per huis roepen ze de bewoners in hun verbeelding op, de ene uit zijn straat in Irak, de andere uit haar straat in België. En wat blijkt? De verhalen van de bewoners zijn meer dan eens verrassend verwant.

Cultuurhuis Casino, Varenstraat 22a in Houthalen-Helchteren.

Om 20.15 uur

Basistarief: 12 euro

WANDELEN

Zaterdag 3 december

Sint-Barbaratocht

Mooie wandeling van De Mijnlamp door de bossen van Genemeer en boven Stal, langs de mijnterril en sportvelden van Red-Star Korspel over de oude spoorwegbrug en nog veel meer.

Ontmoetingshuis Den Tris, Steenstortstraat 8 in Beringen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

CONCERT

Zaterdag 3 december

Orgelconcert

Stadsorganist Johan Hermans brengt een orgelconcert in advent- en kerstsfeer. Hij brengt composities van o.a. Bach, Pachelbel en Guilmant.

Sint-Quintinuskathedraal, Vismarkt in Hasselt.

Van 15 tot 16 uur

Basistarief gratis

Zaterdag 3 december

Kamerorkest Ponticello

Het kamerorkest van de Kunstacademie Noord-Limburg speelt onder leiding van Vera Baliko in een intieme setting.

Kunstacademie Noord-Limburg, Toekomstlaan 9 in Pelt.

Van 20 tot 22 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 3 december

A License to Kill

Jazzoline (Orchestra) neemt je mee in de wereld van de bekendste geheimagent van de wereld, James Bond.

Cultuurhuis De Zeepziederij, Malta 11 in Bree.

Om 20.15 uur

Basistarief: 18 euro

Zaterdag 3 december

Night at the musical

Een avond vol muziek met zang en lichtshow gebracht door de K.H. de Kristene Gildebroeders Val-Meer o.l.v. Jens Gaethofs.

Sint-Stephanuskerk, Bampstraat 2 in Riemst.

Van 19 tot 23 uur

FIETSEN

Zondag 4 december

MTB Tourtocht

De Brueghelbikers organiseren samen met Sporting Grote-Brogel een mountainbiketourtocht met afstanden van 11, 21, 31, 44 en 49 km.

Voetbalkantine Sporting Grote-Brogel, Bocholterweg in Peer.

Van 8.30 tot 10.30 uur