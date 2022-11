Gaslek oorzaak van verkeerschaos in Truiense centrum

Een gaslek in de Leopold II straat heeft dinsdagvoormiddag een enorme verkeerschaos in het centrum van Sint-Truiden veroorzaakt.

Het lek was rond 9 uur ontstaan bij werken aan een woning. Volgens brandweerkapitein Steven Rennen was er op geen ogenblik gevaar voor de omwonenden en kon het probleem ook snel worden opgelost. “Het klopt dat er een gaslek was tijdens werken. De diensten van Fluvius kwamen ter plaatse. Gelukkig was het een lagedrukleiding waardoor het lek snel gedicht was,” zegt David Callens - Fluvius (jcr)