Test Aankoop ontdekt kankerverwekkende stof in twee mascara’s

Consumentenorganisatie Test Aankoop heeft te hoge waardes van de kankerverwekkende stof formaldehyde teruggevonden in twee mascara’s. Een andere mascara bevatte volgens de consumentenorganisatie een te hoge hoeveelheid nikkel. Dat zegt Test Aankoop dinsdag in een persbericht.

De consumentenorganisatie testte onlangs 23 zwarte mascara’s die niet waterproof zijn op de aanwezigheid van zware metalen en kritische stoffen. Daaruit bleek dat ‘Mascara velours’ van het merk Zao en ‘Le volume de Chanel 10 Noir’ van het merk Chanel te hoge waardes van de stof formaldehyde vertoonden. Die stof is kankerverwekkend en kan huidirritatie veroorzaken, en is daarom verboden in cosmetische producten.

Daarnaast raadt Test Aankoop de mascara ‘Max Factor Divine Lashes Rich Black’ af omdat er een hoge hoeveelheid nikkel in zit. Verder concludeert de consumentenorganisatie dat goede mascara’s doorgaans ook duurder zijn. De mascara ‘Max & More Volumizing Black’ van Action is een uitzondering. “Voor 1,39 euro krijg je een product dat niet moet onderdoen voor de duurste mascara’s uit de parfumerie”, klinkt het.

Test Aankoop hekelt tot slot de milieuonvriendelijke verpakkingen van mascara’s. Consumenten kunnen ongeveer 15 tot 62 procent van de mascara niet gebruiken omdat ze achterblijft in de verpakking.