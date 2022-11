Woensdag om 10 uur opent Kruidvat in Shopping 1 in Genk de deuren van een nieuwe vestiging.

De eerste honderd klanten krijgen een gratis zakje met een tiental producten. Nog worden er een rits kortingen en gratis foto’s toegekend. Kruidvat heeft in ons land bijna driehonderd filialen. Of de opening van een nieuwe winkel consequenties heeft voor de bestaande Kruidvatwinkels in Genk is nog niet duidelijk. (cn)