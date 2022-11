Inflatie in november gedaald naar 10,63 procent

De Belgische inflatie stijgt niet langer. In november zijn de prijzen met 10,63 procent gestegen in vergelijking met het jaar voordien. In oktober was dat nog 12,27 procent, in september 11,27 procent.

De mate waarin energie de Belgische inflatie aanjaagt, is in november fors afgenomen. Energie was weliswaar nog altijd 36 procent duurder dan een jaar geleden, maar in oktober was dat nog 63 procent. Vooral de elektriciteitsprijs is de afgelopen maanden gedaald: die is nu 13,5 procent lager dan in oktober. Aardgas werd in een maand 11,4 procent minder duur.

Daardoor zet de trend van de afgelopen maanden zich door: het belang van energie in de stijgende levensduurte neemt af, dat van voeding neemt toe. Voedingsprijzen zijn in een jaar tijd met 14,5 procent gestegen. Daardoor neemt ook de kerninflatie nog altijd toe: die bedroeg in november 7,2 procent, tegenover 6,5 procent in oktober. Voor de berekening van de kerninflatie tellen energie en verse voeding niet mee, maar bewerkte voeding wel. Die blijft in prijs stijgen. Frituurolie is 42,8 procent duurder, meel steeg met 34,4 procent in prijs en volle melk met 28,3 procent. Brood is 16,7 procent duurder dan een jaar geleden, vlees 14,2 procent. Televisietoestellen blijven de lijst aanvoeren van producten die goedkoper werden. Ze kosten 15,8 procent minder dan vorig jaar.

De inflatiecijfers voor november en december zijn bepalend voor de mate waarin de lonen van zo’n 900.000 werknemers in de privésector in januari worden opgetrokken. Onder meer het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200), de grootste groep van het land, valt in die categorie. Voor de loonsverhoging van januari geld het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex voor november en december. Die index lag in november 10,23 procent hoger dan in november 2021. De loonsverhoging zal dus hoogstwaarschijnlijk uitkomen rond een niveau van 10 procent. Als de dalende inflatie zich in december doorzet, wellicht zelfs iets eronder.