Nu ook officieel: Nederland organiseert volgend jaar Final Four van de Nations League

Terwijl alle spots op het WK staan, heeft de Europese voetbalbond UEFA nog eens van zich laten spreken. Er werd officieel beslist dat de Final Four van de UEFA Nations League volgend jaar plaatsvindt in Nederland. België was ook kandidaat, maar viel af aangezien de Rode Duivels zich niet wisten te plaatsen voor de Final Four.

Het toernooi (met halve finales en twee finalewedstrijden) wordt van 14 tot 18 juni 2023 afgewerkt in Rotterdam en Enschede. Nederland speelt er om de eindzege tegen Kroatië, Italië en Spanje. De loting vindt plaats in januari 2023.

De Belgische voetbalbond had zich in april (met het Koning Boudewijnstadion en Sclessin) ook kandidaat gesteld, net als Polen en Wales. Samen met Nederland vormden die landen groep 4 in de League A. Oranje won de poule met 16 op 18 voor België (10 punten). Kroatië was de beste in groep 1 (voor Denemarken), Spanje in groep 2 (voor Portugal) en Italië in groep 3 (voor Hongarije).

In de vorige editie van de Nations League in oktober 2021 moesten de Rode Duivels in hun halve finale in Turijn met 3-2 de duimen leggen voor wereldkampioen Frankrijk, dat later ook het laken in de finale in Milaan tegen Spanje met 2-1 naar zich toe trok. (belga)