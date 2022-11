Mattia Binotto stopt als teambaas van F1-renstal Ferrari

De in Zwitserland geboren Italiaan werkt al ruim 28 jaar voor Ferrari. Hij is teambaas van de Scuderia sinds januari 2019 toen hij overnam van Maurizio Arrivabene.

De laatste weken doken er steeds meer geruchten op over een mogelijk vertrek van de 53-jarige Binotto. Het bestuur, met voorop voorzitter John Elkann, zou hem aanwrijven dat de kloof met het dominante Red Bull en daarvoor Mercedes de voorbije jaren niet is gedicht. Charles Leclerc en Carlos Sainz presteerden afgelopen seizoen wel beter dan in 2021, maar een titel bij de rijders of constructeurs zat er niet in. Leclerc begon sterk aan het seizoen maar door stuurfouten, strategische blunders en technische mankementen moest hij de titel aan Max Verstappen (Red Bull) laten. De laatste wereldtitels van Ferrari dateren al van 2007 (Kimi Raikkönen) en 2008 (constructeurs).

Ferrari heeft nog geen opvolger aangeduid. Als grootste kanshebber wordt de Fransman Frederic Vasseur (54) genoemd, de huidige teambaas van Alfa Romeo, dat nauw samenwerkt met Ferrari.