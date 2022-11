In het gezicht van ‘The King’: groentje bezorgt LeBron James nachtmerrie in de NBA

Er stond maandagavond geen maat op Kevin Durant in de NBA. De 34-jarige Amerikaanse basketvedette was in de thuiswedstrijd van de Brooklyn Nets tegen de Orlando Magic goed voor 45 punten, zijn hoogste score dit seizoen.

De twaalfvoudige All-Star leidde zijn team in het Barclays Center in New York naar een 109-102 overwinning. ‘KD’ pakte ook zeven rebounds en deelde vijf assists uit. Brooklyn staat met elf zeges en evenveel nederlagen op de negende plaats in de Eastern Conference. Orlando is met amper vijf overwinningen in 21 matchen veertiende en voorlaatste.

De Boston Celtics, die de stand in het oosten aanvoeren, kenden een probleemloze avond tegen de Charlotte Hornets. Jayson Tatum had met 35 punten het grootste aandeel in de 140-105 overwinning. De Phoenix Suns verstevigden hun leidersplaats in de Western Conference. Het team uit Arizona was met 117-122 te sterk voor de Sacramento Kings. Devin Booker stal de show met 44 punten en acht rebounds.

De Los Angeles Lakers gaven het thuis tegen de Indiana Pacers in de slotseconden weg. Met een driepunter in de buzzer schonk rookie Andrew Nembhard zijn team de 115-116 overwinning. De Lakers hadden in het laatste kwart een comfortabele voorsprong van 17 punten.

LeBron James eindigde met 21 punten, vier minder dan Anthony Davis. Tyrese Haliburton was met 24 punten en 14 assists de beste bezoeker. De Lakers, recordkampioen in de NBA, bengelen met twaalf nederlagen na negentien wedstrijden onderin de Western Conference. Alleen de San Antonio Spurs en de Houston Rockets doen nog minder goed.