Een half ondergrondse bebouwing, maar massa’s zonlicht: kijk mee binnen in het huis van Pieter en Joeri in Zonhoven

Een appartement in de stad of hun droomwoning in Limburg? De keuze was snel gemaakt. Pieter droomde al van in zijn studententijd van een strakke woning geïnspireerd door het Japans en Scandinavisch minimalisme met midcentury invloeden. Zijn man volgde die droom. Ze bouwden hun betonnen ‘bunker’ in Zonhoven met veel privacy, maar massa’s lichtinval en een licht interieur.