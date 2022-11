Brouns presenteert voedselstrategie: “Elke Vlaming toegang geven tot betaalbaar voedsel van bij ons”

Voor hij de Vlaamse Voedselstrategie ging toelichten op de Vlaamse Voedseltop in het West-Vlaamse Roeselare, stopte Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) eerst even in Agropolis Kinrooi om zijn plan in eigen gouw als eerste toe te lichten.

“We zijn sinds kort met 8 miljard mensen op deze planeet”, aldus minister Brouns. “Het wordt een steeds grotere uitdaging om alle monden van eten te voorzien: het op poten zetten van een duurzame voedselketen is dan ook meer aan de orde dan ooit. Vlaanderen heeft alle troeven in handen om op mondiaal vlak een zeer sterke agro-voedingsketen uit te bouwen. Die ambitie moeten we trouwens hebben: de mogelijkheden daarvoor zijn voorhanden. Kijk maar naar wat we hier in Agropolis realiseren. De agro-techbedrijven die zich hier vestigen - denk aan de teelt van yacon of het zoeken van nieuwe zaadvariëteiten door Storm Seeds -, worden omringd met kennis, inspiratie, begeleiding en de juiste infrastructuur.”

Silicon Valley

Volgens Brouns moet Vlaanderen dan ook het Silicon Valley van de duurzame voedselproductie worden. “Ik roep heel onze voedselketen op om Vlaanderen uit te bouwen tot de regio in de wereld waar op de meest duurzame wijze voedsel geproduceerd wordt: Agropolis bewijst nu reeds dat dit mogelijk is. Met onze voedselstrategie GO4FOOD willen we elke Vlaming toegang geven tot betaalbaar en kwaliteitsvol en duurzaam voedsel van bij ons. Dat doen we door binnen onze eigen grenzen een sterk circulair systeem van voedselproductie op te zetten. Op die manier bouwen we een sterke economische landbouwsector uit die levert aan concurrentiële prijzen. Zo kan en zal voeding de boer en de burger verbinden.”

Volgend jaar wordt de Vlaamse Voedseltop trouwens in Limburg georganiseerd. Brouns: “Agropolis is hier het ideale decor voor. Kinrooi is trouwens exemplarisch: denk maar aan onze asperges en vele groente die hier geteeld worden, naast de hoogtechnologische ontwikkelingen.” (pabr)