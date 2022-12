Wandelen saai? Dit zijn vijf avonturenpaden waar je ook kan klimmen en ravotten

Hét grootste speelbos van het land? Dat moet je toch eens uitgetest hebben in Oudsbergen. — © Luc Daelemans

Wandelen saai? Neem je kinderen mee naar een avonturenpad in de buurt en bewijs het tegendeel. Van klimmen en klauteren tot springen, rennen en ravotten: deze korte wandellussen zitten boordevol uitdaging.

Avonturenpad in Lummen

Wandel over vlonders en een echte avonturenbrug langs de oevers van het Schulensmeer. Een stuk van deze wandelroute werd omgebouwd tot een uitdagend avonturenpad. Midden in het groen kom je leuke spelelementen tegen zoals klauterpalen, een klimboom en een speelheuvel met slotgracht. Geen tijd voor verveling dus.

Startplaats? Natuur- en sportcentrum Schulensmeer, Demerstraat 60 in Lummen.

Afstand? 2,5 km.

Route? Groene wandelroute.

Info? www.schulensmeer.be/natuur/wandelen

(lees verder onder de Facebook-post)

Joekelbos in Oudsbergen

Hét grootste speelbos van het land? Dat moet je toch eens uitgetest hebben. Door het Joekelbos in Oudsbergen lopen twee speelse routes, eentje van 800 meter en eentje van 2 km. Beide routes komen langs een steltenparcours, schommels, evenwichtsbalken en andere avontuurlijke hindernissen. Kies je de lange route? Dan wandel je door de duinen met een waterspeelplek en een uitdagend klimparcours. Goed voor úren speel- en wandelplezier.

Startplaats? Ingang Joekelbos, Speeltuinstraat in Oudsbergen.

Afstand? 800 meter of 2 km.

Route? Zowel de korte als de lange route zijn bewegwijzerd.

Info? www.oudsbergen.be/joekelbos

© Luc Daelemans

Totterpad in Meerhout

Op een boogscheut van Ham en Leopoldsburg, in het Antwerpse Meerhout, ligt het Totterpad van Bernard de Bever. Een avontuurlijk wandelpad van 1,6 km vol beleving voor kindjes van 3 tot 12 jaar. Van een boomstambrug tot een wilgentunnel en vogelkooi op hoogte: hier geraken je kinderen niet uitgespeeld. Mag het nog uitdagender? Neem dan het gratis wandelplannetje met zoektocht en doe-opdrachten mee op pad.

Startplaats? Bezoekerscentrum Grote Netewoud, Watermolen 8 in Meerhout (Antwerpen).

Afstand? 1,6 km.

Route? Haal gratis je wandelplannetje af aan het bezoekerscentrum of aan het infobord aan de burcht van Bernard de Bever.

Info? www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpark-grote-netewoud/totterpad

(lees verder onder de foto’s)

© Staycation Belgium

© Wim Dirckx

Multimovepad in Bree

De naam dekt de lading, want op het Multimovepad moet je vooral véél bewegen. Klimmen, klauteren, kruipen, springen, glijden, lopen, wandelen, het kan hier allemaal. Op deze 2 kilometer lange tocht door het park Itterdal in Bree passeer je zeventien hindernissen zoals hangbruggen, een springbokparcours, duikelrek, evenwichtsbalk, klimwoud, verspringbak… Moeten we nog doorgaan?

Startplaats? Café Itterdal, Opitterkiezel 240 in Bree.

Afstand? 2 km.

Route? Volg de bordjes van ‘Multimovepad’.

Info? www.natuurenbos.be/multimovepad/park-itterdal

© Natuur en Bos

Beestige Boelbos in Maasmechelen

Anderhalve kilometer speelplezier tijdens deze korte wandeling op de Mechelse Heide. In het Beestige Boelbos maken kinderen niet alleen kennis met de dieren van het Nationaal Park, maar kruisen ook zeven avontuurlijke hindernissen hun pad. Een vossensluiptocht, een slangenkruip en van boomstronk tot boomstronk springen: meer dan genoeg uitdagingen op deze route.

Startplaats? Toegangspoort Mechelse Heide, Joseph Smeetslaan 280 in Maasmechelen. Je vindt het Beestige Boelbos aan je linkerkant, op ongeveer 500 meter wandelen vanaf de schuilhut.

Afstand? 1,5 km.

Route? Volg de wegwijzers met het vogeltje.

Info? www.nationaalparkhogekempen.be/nl/nieuw-beestige-boelbos