Hoe verwerken we de teleurstelling bij een eventuele WK-exit? “Er is maar één manier om daar over te raken”

Pessimistisch, realistisch, of gewoon een beetje een feit: we zouden binnenkort weleens onze België-vlaggetjes van het raam mogen pellen. Omdat het voorbij is voor ons, in Qatar. Omdat de Duivels uit dat glorieuze WK liggen. Ruwer gezegd: omdat we verliezen. Geen simpel kunstje, voor een sport boordevol sentiment. Hoe overleven we een breuk met elf jongens die we zelf nog niet wilden lossen?