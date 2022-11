Kristof Liberloo over de spanningen bij de Rode Duivels. — © Het Belang van Limburg

Twee dagen voor de wedstrijd van alles of niets tegen Kroatië lopen de gemoederen bij de Rode Duivels hoog op. Om 13 uur Belgische tijd vindt er een persconferentie plaats. Eerst was aangekondigd dat Jan Vertonghen en Eden Hazard de pers zouden toespreken, later volgde de melding dat Vertonghen “om praktische redenen” vervangen wordt door Thibaut Courtois.