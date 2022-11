Alle leerlingen uit het zesde op reanimatieles

Hopelijk is het niet nodig. Maar mocht in Zonhoven iemand hartproblemen krijgen, dan kunnen ze alvast bijgestaan worden door alle leerlingen uit het zesde studiejaar. Die gingen de voorbije weken allemaal naar de reanimatieles.

Het Rode Kruis reikt aan gemeenten die zich inzetten voor reanimatie en hartveiligheid het label ‘hartveilige’ gemeente uit. Sinds 2019 heeft ook Zonhoven dat label gekregen. Maar nu wil de gemeente een stapje verder gaan. “Daarom hebben wij het initiatief genomen om aan alle zesdejaars van de Zonhovense basisscholen een cursus defibrillatie en reanimatie aan te bieden,” legt burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) uit. “Zo zorgen we er voor dat deze jonge Zonhovenaren de basistechnieken onder de knie krijgen, wat uiteindelijk al onze inwoners ten goede komt.”

“Alle lokale basisscholen doen trouwens mee,” zegt ook schepen van welzijn Frank Vandebeek (Open VLD). “Deze week kregen de laatste leerlingen hun les om hulp te bieden in nood. Misschien zal één van deze meer dan honderd kinderen het ooit in de praktijk moeten brengen? Dan is alvast heel nuttig geweest. De scholen zien duidelijk ook een maatschappelijke meerwaarde in dit project, dat op lange termijn de gezondheid van alle Zonhovenaars aanbelangt.” TR