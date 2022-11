Verdachte “uit drugsmilieu” opgepakt voor dodelijke steekpartij in Sint-Gillis

De Brusselse politie heeft een verdachte opgepakt voor de steekpartij die gisterenavond in Sint-Gillis plaatsvond. Een jongeman van 20 kwam daarbij om het leven. De vermoedelijke dader zou een Braziliaanse man zijn die gekend is in het drugsmilieu, meldt een bron dichtbij het onderzoek.

Bij de steekpartij, die plaatsvond rond 18.20 uur aan het Bethlehemplein, liet een 20-jarige man het leven. De precieze omstandigheden van de feiten zijn nog niet gekend, maar vermoedelijk gaat het om drugsgerelateerd geweld, al zal het verdere onderzoek dat nog moeten uitwijzen.

Er waren gisterenavond nog twee andere steekpartijen in het Brusselse. In Anderlecht vielen twee gewonden nadat een onbekende man twee voorbijgangers aanviel. De politie is nog op zoek naar de dader. Het laatste incident vond plaats in Sint-Jans-Molenbeek. Twee mannen kregen het daar aan de stok, waarop één van hen dodelijk werd neergestoken. De andere werd reeds opgepakt als verdachte.