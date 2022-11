Micha Marah is single: “Maar als ik seks wil, is dat met simpel telefoontje geregeld”

Zangeres Micha Marah(69) noemt zichzelf een happy single. Maar ze heeft friends with benefits. Vrienden die blijven slapen, als het past. Ze is nooit verder dan één telefoontje van seks verwijderd.

In Primo vertelt Micha Marah deze week over haar privéleven. Ook de emotionele kant ervan. Op de opmerking dat ze driemaal verloofd was, maar nooit getrouwd, zegt ze dat het een misvatting is dat alleen een huwelijk een vervuld leven geeft. Ze zegt dat liefde vele vormen kent en dat ze er nooit een geheim van maakte dat ze friends with benefits heeft. “Wanneer ik zin heb in seks? Dan is dat met één telefoontje geregeld.”

Micha Marah was zestien jaar samen met Isy, een Ierse man, die al kinderen had. Ze vertelt dat ze die kinderen blijft zien omdat zij vinden dat Micha een belangrijke persoon was in hun leven. Micha Marah was ook samen met Guy Beyers, met wie ze het bookingkantoor Benelux Theater runde. Ook Ilia, de zoon van Guy Beyers, stapte in de zaak. Maar hen ziet Micha Marah amper nog.

Over het feit dat ze nooit kinderen kreeg en dus ook geen kleinkinderen, blijft Micha Marah filosofisch: “Wat je niet kent, mis je niet.”