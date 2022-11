Carrefour lanceert “stille uren” in winkels voor hoogsensitieve mensen

De Express-winkels worden in franchise uitgebaat. Of ze deelnemen aan het initiatief wordt bepaald door de uitbater. — © Joris Herregods

Supermarktketen Carrefour gaat voortaan elke dag tussen 14 en 16 uur, behalve op zaterdag, de muziek in zijn winkels onderbreken en de lichten dimmen. Bedoeling daarvan is een rustige sfeer creëren voor hoogsensitieve mensen.

De maatregel geldt zeker in de eigen winkels van Carrefour. Als de winkel in franchise wordt uitgebaat, heeft de franchisenemer de keuze om aan het initiatief deel te nemen of niet. De Hypermarkten beheert Carrefour zelf. Die nemen zeker allemaal deel, net als een deel van de Market-winkels. De Express-winkels worden in franchise uitgebaat.

Carrefour zegt in een persbericht dat 100.000 mensen in België hoogsensitief zijn en dus gevoelig voor drukte en lawaai. “Het is de bedoeling dat deze mensen én personen met een autismespectrumstoornis in alle rust hun boodschappen kunnen doen”, luidt het.