Drie Palestijnen gedood bij gevechten op Westelijke Jordaanoever

Het ministerie liet weten dat een Palestijn stierf nadat hij door het Israëlische leger in het hoofd was geschoten in Beit Ommar, nabij Hebron, en dat twee broers werden gedood door Israëlisch vuur in Kafr Ein, nabij Ramallah, het hoofdkwartier van de Palestijnse Autoriteit op de bezette Westelijke Jordaanoever.