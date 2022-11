Aardbeving schudt centrum van Griekenland door elkaar

Verschillende aardbevingen hebben vanochtend het centrum van Griekenland door elkaar geschud. Volgens het Geodynamisch Instituut van Athene had de sterkste beving een kracht van 4,8 en bevond ze zich op een diepte van ongeveer 13 kilometer onder de zeebodem ten zuidoosten van het eiland Evia.

De beving werd gevoeld in heel Midden-Griekenland en ook in de hoofdstad Athene, ongeveer 60 kilometer verderop. Duizenden mensen werden uit hun slaap gewekt. De beving vond plaats kort na 6.30 uur plaatselijke tijd.

“We hebben nog geen informatie over slachtoffers of schade”, zei Lefteris Raviolos, burgemeester van het stadje Karystos op het eiland Evia, op de staatsradio. De scholen in de regio blijven vandaag wel gesloten.

Volgens seismologen waren er talrijke voor- en naschokken.