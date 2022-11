Vrienden zijn bezorgd om ‘fel vermagerde’ Hugo na de dood van Nicole: “Hij straalt niet meer, hij lacht niet meer”

“Hugo straalt niet meer, hij lacht niet meer”, zeggen vrienden van Hugo, van Nicole. “Hij is ook fel vermagerd.”

Christel De Neve (60) en Didier Timmermans (49) behoorden tot de dichtste vriendenkring van Nicole en Hugo. Deze week vertellen ze in Dag Allemaal dat ze zich ernstige zorgen maken Hugo: hij straalt niet meer, hij lacht niet meer en hij is heel fel vermagerd.

Ook het feit dat Hugo niet exact weet wat er met Nicole is gebeurd, knaagt. De vrienden vertellen dat op de avond dat Nicole overleed, ze Hugo “op haar sloefkes” op de trap volgde. Plots is ze gevallen en zag Hugo haar onderaan de trap liggen. Maar wat er juist achter zijn rug is gebeurd, weet Hugo niet.

Christel en Didier zijn dan meteen afgekomen en gebleven tot de ziekenwagen Nicole kwam halen. Na het overlijden van Nicole is Hugo drie nachten bij Christel en Didier blijven slapen.

Christel en Didier hebben een Nicole en Hugo-museum op hun zolder. Maar straks verhuizen ze en op de nieuwe locatie is geen plaats voor het museum. Ze zijn nog steeds op zoek naar een plaats daarvoor.