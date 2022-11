Prinses Charlène is stilaan aan de beterhand: “Ik kijk ernaar uit dat ze binnenkort weer veel evenementen kan bijwonen”

Op de nationale feestdag van Monaco verscheen het koppel voor het eerst sinds lang nog eens in het openbaar. — © EPA-EFE

Op 19 november verschenen prins Albert van Monaco (64) en prinses Charlène (44) voor het eerst sinds lang nog eens in het openbaar voor de nationale feestdag. De prinses die vorig jaar een infectie opliep in Zuid-Afrika lijkt aan de beterhand. “Ze heeft nog tijd nodig om volledig te herstellen, maar haar gezondheidstoestand is al verbeterd”, bevestigt prins Albert.

Charlène heeft een zware periode achter de rug. Sinds ze vorig jaar een verraderlijke infectie opliep in Zuid-Afrika, werd ze al meermaals geopereerd. Ze bracht ook een tijdje door in een Zwitsers ziekenhuis, omdat ze volledig uitgeput was.

Beetje bij beetje gaat het nu beter met de prinses, zo zegt haar man in de Franse krant Nice-Matin: “Ze is nog vaak uitgeput en heeft nog tijd nodig om te herstellen, maar dat komt wel. Ik ben blij dat haar gezondheidstoestand al verbeterd is en kijk ernaar uit dat ze binnenkort weer veel evenementen kan bijwonen.”

Albert maakte van de gelegenheid gebruik om ook zijn zussen Caroline en Stéphanie te bedanken. Zij tonen veel begrip en zowel hij als zijn kinderen kunnen steeds op hen rekenen, laat hij weten.