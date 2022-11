Natalia ten huwelijk gevraagd in de woestijn: “Een onvergetelijke vraag op een onvergetelijke plaats”

Natalia (41) gaat trouwen met haar grote liefde Frederik Binst (41). Hij vroeg de zangeres twee weken geleden ten huwelijk, toen ze samen de Half Marathon de Sables stapten in Jordanië. In het midden van de woestijn ging de papa van haar kindjes op één knie. Natalia deelt het mooie moment nu op Instagram.

“Vandaag twee weken geleden...klaar om met jullie iets te delen”, begint Natalia haar Instagrampost. “Een onvergetelijke vraag op een onvergetelijk moment op een onvergetelijke plaats. And I said ‘YES’!”

De zangeres maakte een videomontage met foto’s van het mooie moment. “Onze vier jaar samen is een aaneenschakeling van mijlpalen, let’s just seal the deal then!”, schrijft ze nog. Natalia en Frederik hebben twee kindjes samen, dochter Bobbi-Loua (2) en zoon Apollo (bijna 1).