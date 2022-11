Driedaagse treinstaking nog niet voelbaar in Genk: “Check de routeplanner”

Ondanks de aangekondigde staking reed de ochtendtrein in Genk normaal uit. De meeste passagiers zijn leerlingen die in Hasselt naar school gaan. Veelal hebben ze inlichtingen gewonnen alvorens naar het station te gaan.

“Ja, we waren op de hoogte van de staking”, zegt een jongeman die net op tijd kan instappen. “We hebben deze ochtend uitgezocht welke treinen nog rijden. Uiteindelijk bleek onze bij de niet-stakers te behoren. Daarom zijn we nog snel naar het station gekomen.”

© CN

In België rijdt in totaal slechts een kwart van de treinen. Woensdag zullen er in het hele land treinen rijden, in totaal ongeveer de helft van het normale aantal. Op basis van voorlopig inschattingen denkt de NMBS dat donderdag ook ongeveer de helft van de treinen zal rijden, al kan de spoorwegmaatschappij daarover pas dinsdag meer duidelijkheid geven.

“Wie morgen de trein moet nemen, kan nu al naar onze routeplanner kijken. De planning van donderdag kan je morgenochtend terugvinden op de app of via de website”, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS.