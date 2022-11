Tom Pidcock is een eerlijke wereldkampioen veldrijden: “Ik heb niet het gewicht en dezelfde power als Mathieu en Wout”

Tom Pidcock kroonde zich vorig seizoen voor het eerst tot wereldkampioen in het veld. Eerder deze maand maakte hij zijn debuut in de regenboogtrui, met één zege (in Kortrijk) tot gevolg. Maar tegen Mathieu van der Poel was de Brit niet opgewassen. Logisch, vindt Pidcock zelf.

Pidcock reed in Hulst in tweede positie na Van der Poel, maar plots stond hij langs de kant. Op de televisiebeelden was niet te zien of de Brit ten val kwam. “Ik weet ook niet exact wat er gebeurde”, reageerde hij kort na afloop. “Ik denk dat ik iets raakte, wellicht dat paaltje of misschien nog iets anders. Helemaal zeker ben ik het niet. Mijn wiel was daarna kapot. Ik liep nog wel even, maar het was nog ver, het had weinig nut”.

De benen zijn nochtans goed. “‘De eerste cross in Merksplas was een snelle wedstrijd, een shock voor het lichaam. De dag erna in Overijse was fysiek veel zwaarder, waardoor ik met mijn inhoud veel beter voor de dag kwam. Technisch pas ik me altijd snel aan. Op trainingen kun je een cross niet simuleren, ik ben ook een team voor mezelf en train niet met ploeggenoten. Dat maakt het moeilijker voor mij om meteen weer de wedstrijdsnelheid te hebben vanaf de start.”

© BELGA

Zijn coach Kurt Bogaerts zei onlangs nog dat Pidcock heel moeilijk kan winnen van mannen als Van der Poel en Wout van Aert. “Ze hebben meer absoluut vermogen, wat van pas komt in de modder en in het zand. Tom is een lichtgewicht, hij staat met 58 kg niet ver van zijn Tourgewicht.”

Klopt, aldus de Brit bij In De Leiderstrui. “Ik heb niet het gewicht en dezelfde power als die twee. Het is moeilijk om ze te verslaan in crossen zoals deze. Daar komt bij dat ik de focus meer en meer zal verleggen naar klassementen op de weg. Dat heeft voordelen op de weg, maar nadelen in de cross. Ik blijf het desondanks proberen en de regenboogtrui helpt daarbij wel een beetje.”