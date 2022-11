VAR slaat ook toe in het snooker en pakt wereldkampioen Ronnie O’Sullivan nieuw wereldrecord af

Daarbij leek de regerende wereldkampioen en nummer één van de wereld een nieuw record (het zoveelste in zijn indrukwekkende carrière) neer te zetten, die van de snelste ‘century’ ooit. Een break van 100 punten of meer. O’Sullivan had daar volgens de initiële meting amper 3 minuten en 24 seconden voor nodig.

Maar omdat er een record op het spel stond, werden de beelden in ware VAR-stijl nog eens herbekeken. Daaruit bleek dat de Engelsman 3 minuten en 34 seconden nodig had voor zijn ‘century’. Nog steeds indrukwekkend, maar wel drie seconden trager dan Tony Drago in 1996 op de UK open en dus géén wereldrecord voor ‘The Rocket’.

“Ik voelde dat ik het tempo wat moest oppikken om er te proberen wat van te genieten”, aldus O’Sullivan, die over de hele partij gezien slechts 11,4 seconden per shot nodig had. “Ik wilde er gewoon zo snel mogelijk vanaf, of ik nu won of verloor.”