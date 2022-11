Slechts kwart van treinen rijdt door spoorstaking, ook woensdag en donderdag acties

Het vakbondsfront bij de spoorwegen houdt dinsdag een nieuwe spoorstaking. ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor willen op die manier het tekort aan investeringen bij NMBS en Infrabel aan de kaak stellen. Woensdag en donderdag is nog een aparte 48 urenstaking van treinbestuurdersvakbond ASTB gepland.

De NMBS heeft alternatieve treindiensten uitgewerkt op basis van het aantal personeelsleden dat niet deelneemt aan de stakingen. Treinreizigers kunnen alle details raadplegen via de online reisplanner van NMBS, via de app of website.

Vandaag zal volgens de NMBS een kwart van de treinen rijden. Het gaat dan om twee op de vijf IC-treinen (tussen de grote steden) en één op de vier voorstedelijke L- en S-treinen. Er zullen bijna geen P-treinen (treinen die enkel rijden tijdens de spits) rijden. In het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg en in een deel van Waals-Brabant, waaronder ook Ottignies, zullen er dinsdag geen treinen rijden. Dat komt omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is in het seinhuis van Infrabel in Namen.

Woensdag zullen er in het hele land treinen rijden, in totaal ongeveer de helft van het normale aantal. Op basis van voorlopig inschattingen denkt de NMBS dat donderdag ook ongeveer de helft van de treinen zal rijden, al kan de spoorwegmaatschappij daarover pas dinsdag meer duidelijkheid geven.