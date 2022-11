1 op 10 vrouwen in het leger slachtoffer van verkrachting, blijkt uit oude studie van adjudant-majoor

2 op de 3 vrouwen bij het leger krijgen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, 1 op de 10 met verkrachting. Dat blijkt uit de masterscriptie van Kaatje Buyse uit 2020. Vandaag is Buyse adjudant-majoor en publiceert VRT NWS haar studie, samen met getuigenissen van vrouwelijke militairen.

“Ik drink normaal gezien niet. Het was een gezellige avond. Ze waren aan het drinken en dat ging binnen zoals niets en ineens werd alles zwart.” Onder een schuilnaam getuigt een vrouwelijke militaire op VRT NWS. Als blijkt dat de vrouw te dronken is om nog achter het stuur te kruipen, biedt haar chef haar een lift aan. Die rijdt niet naar haar woonst, maar de zijne. Daar pleegt hij seksueel geweld.

De getuigenis wordt gepubliceerd met cijfers uit de masterscriptie van Kaatje Buyse uit 2020. Toen was Buyse student gezondheidsbevordering, nu is ze als adjudant-majoor aan de slag als commando-raadgever Gezondheid en Welzijn in het Belgische leger.

Buyse baseerde zich op een personeelsbevraging bij Defensie uit 2000 en een andere masterscriptie uit 2016. Zo wordt geconcludeerd dat 67 procent van de vrouwelijke militairen tijdens hun loopbaan geconfronteerd worden met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij 43 procent gaat het om fysiek gedrag zoals ongewenste aanrakingen. Bij 9 procent gaat het om verkrachting.