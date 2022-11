Bezoek van Jambon aan Estland in het teken van digitalisering en oorlog in Oekraïne

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft maandag een bezoek gebracht aan de Estse hoofdstad Tallinn. Naast de digitalisering van Estland en Vlaanderen, was de oorlog in Oekraïne het belangrijkste gespreksonderwerp. Maandagavond is Jambon op de ferry naar de Finse hoofdstad Helsinki gestapt voor het tweede deel van de reis, die deel uitmaakt van de Noordstrategie van de Vlaamse regering.

Jambon trok maandagochtend naar het Estonian Development Center waar hij een gesprek had met de burgemeester van het Oekraïense Mykolajiv, die hem belde vanuit het Zwitserse Genève. Sinds de Russische inval in Oekraïne richt het Estse centrum voor ontwikkelingssamenwerking zich op Oekraïne.

“Het Estonian Development Center bouwt kinderdagverblijven met een ondergrondse bunker. Ze willen nu al met de heropbouw van Oekraïne beginnen, maar tegelijkertijd beseffen ze dat het nog steeds een land in oorlog is”, zegt Jambon maandag na afloop van het gesprek. “Dat drukt je toch met de neus op de feiten.” De oorlog in Oekraïne stond ook centraal in het onderhoud dat Jambon had met de Estse premier Kaja Kallas in het Stenbockhuis in de historische binnenstad van Tallinn.

Jambon wou in Estland tevens inspiratie opdoen en nadenken over hoe de digitalisering verder ontplooid kan worden in Vlaanderen. Zo bezocht Jambon, die naast Vlaams minister-president ook Vlaams minister van Digitalisering is, de e-showroom van e-Estonia, de digitale samenleving van Estland. Voorts trok hij naar het Estse hoofdkantoor van mobiliteitsplatform Bolt, dat in eigen land autoritten, maaltijdbezorging, deelsteps en deelwagens aanbiedt. In België is Bolt al actief in Brussel, Namen en Dinant.

Naast een gesprek met de Estse minister van Ondernemerschap en IT, Kristjan Järvan, stond nog een onderhoud met de minister van Cultuur, Piret Hartman, op het programma. Op het ministerie van Onderwijs en Onderzoek sprak Jambon dan weer met Rik Van de Walle, rector van Universiteit Gent, en Kristjan Vassil, vicerector van de Universiteit van Tartu, over het netwerk van negen Europese universiteiten ENLIGHT en de digitalisering van de Estse maatschappij.

Aansluiting bij welvarende noorden

Na een tussenstop bij de oudste werkende apotheek van Europa, die al 600 jaar op de teller heeft, in de historische binnenstad van Tallinn, gaf Jambon een toespraak in het stadhuis. Verwijzend naar de Vlaamse wandtapijten aan de muren, benadrukte de Vlaamse minister-president de banden tussen Vlaanderen en Estland. Aan het einde van de dag stapte hij op de ferry naar de Finse hoofdstad Helsinki.

Het tweedaagse bezoek aan Estland en Finland past binnen de Noordstrategie van de Vlaamse regering, waarbij Vlaanderen aansluiting wil vinden bij de welvarende landen in het noorden. Naast groene transitie en innovatie zal de nadruk ook in Finland liggen op digitalisering, handel en academische samenwerking.