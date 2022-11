Wie als kind een ouder verliest, krijgt hogere toeslag

Minister Hilde Crevits voorziet in een bedrag van 10 miljoen euro voor de hogere halfwezentoeslag. — © Kris Van Exel

Kinderen die een ouder verliezen, krijgen vanaf volgend jaar een hogere toeslag. De zogenaamde halfwezentoeslag stijgt van 87 naar 139 euro per maand, zo schrijft De Morgen dinsdag.

Sinds de hervorming van de kinderbijslag in 2019 gaf de Vlaamse regering minder financiële steun aan ouders die hun partner verliezen. Daarop kwam kritiek en hoewel voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aanvankelijk het been stijf hield, komt er nu toch een verhoging. De halfwezentoeslag gaat vanaf volgend jaar omhoog van 86,6 naar 138,56 euro per maand, boven op de kinderbijslag. Dat geldt voor ongeveer 10.000 kinderen.

“Concreet zullen zij de toeslag met meer dan 620 euro per jaar zien stijgen”, zegt huidig minister en partijgenoot Hilde Crevits, die in een bedrag van 10 miljoen euro voorziet.