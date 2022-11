Een jongere op de tien benaderd om geldezel te worden

Op het Beursplein in Brussel hangt een affiche met een louche advertentie. “Hiermee hopen we op te vallen en rekenen we op de gezonde verontwaardiging van iedere passant.” — © Febelfin

Criminelen gebruiken bankrekeningen van zogenaamde geldezels om geld dat ze aftroggelen, bijvoorbeeld via phishing, af te halen. Ze ronselen daarvoor volgens Febelfin jongeren aan de schoolpoort, in het uitgaansleven of online. Door een bankkaart en codes uit te lenen, werken de geldezels mee aan witwaspraktijken en zijn ze dus strafbaar.

“De bedoeling van de campagne is om naast jongeren ook ouders te helpen om hun kinderen ervan bewust te maken dat snel veel geld verdienen, niet bestaat”, legt Febelfin uit. Op het Beursplein in Brussel hangt een affiche met een louche advertentie. “Hiermee hopen we op te vallen en rekenen we op de gezonde verontwaardiging van iedere passant.”

Arto is één van de jongeren die in de val trapte van cybercriminelen. Zijn moeder getuigt: “Mijn zoon werd enkele jaren geleden benaderd via sociale media (Snapchat) door iemand die zijn bankkaart wou gebruiken in ruil voor 9.000 euro. Hij staarde zich blind op dat bedrag en is erop ingegaan met alle gevolgen van dien. Eens het geld op zijn rekening stond, werd alles geblokkeerd en verloren wij de controle over zijn bankrekening en -kaart. Vanaf dan is de ellende begonnen. De bankkaarten, pakketjes en bestellingen op Arto’s naam zijn niet meer bij te houden. Hij werd twee keer ontvoerd en zelfs bedreigd met een vuurwapen. Er lopen enkele phishingonderzoeken tegen hem omdat de scammers zijn naam en gegevens gebruiken om andere mensen op te lichten. De cybercriminelen maken ons het leven zuur, we zijn in totaal al 50.000 euro kwijtgespeeld.”