Man kan niet stoppen met lachen als hij ziet hoe zijn fonkelnieuwe Turkse tanden eruitzien in de discotheek

Er is al veel inkt gevloeid over de goedkopere tandprotheses en -behandelingen die in Turkije worden uitgevoerd. Sommige mensen zijn fan, anderen hebben door een slechte ervaring bijna geen tanden meer over. Maar nog anderen lachen zich een breuk als ze na een doortocht bij een Turkse tandarts zichzelf plots onder een uv-lamp zien. Zoals Scott toen hij met zijn hagelwitte tanden in een discotheek stond. Zijn video is intussen al miljoenen keren bekeken op TikTok, waar kijkers hem vergeleken met Ross Geller, die in Friends ooit zijn tanden iets te veel had gebleekt en zijn date de stuipen op het lijf joeg met zijn glimlach.